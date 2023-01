Montrant son très fort potentiel depuis le début de ce championnat d’Afrique des nations, l’ailier sénégalais, Malick Mbaye a vu sa cote monter en flèche. L’international sénégalais est l’un des joueurs qui attirent plus l’attention des recruteurs.

C’est le cas de l’émissaire Saoudien qui a rapporté la qualité du joueur à la direction de son club qui, selon nos informations, à l’intention de lancer les discussions avec le club formateur du joueur âgé de 18 ans, Génération foot, dans le but d’enrôler ses services. Notre interlocuteur qui a toujours le nez creux quand il est question de dégoter les talents pense qu’il serait dommage de passer à côté d’un jeune joueur avec autant de qualité et qui pourrait rapporter gros plus tard « Je vois beaucoup de joueurs talentueux dans cette compétition, surtout dans l’équipe du Sénégal, mais lui, il a quelque chose de spécial. Il a des compétences techniques requises pour un attaquant moderne. Il peut nous rapporter beaucoup de choses », confie-t-il à wiwsport.com. Reste maintenant à savoir si le club ou les formations intéressées par le talent du jeune joueur vont passer à la vitesse supérieure en formulant une offre à Génération Foot.