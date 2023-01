Dans la viseur de plusieurs clubs, Formose Mendy devrait finalement rejoindre West Ham cet hiver. Mais attention, car un autre club anglais tente sa chance dans le dossier.

Il y a quelques jours, un intérêt du RC Lens et de West Ham United était évoqué pour Formose Mendy, sous contrat avec l’Amiens Sporting Club jusqu’en juin 2025. Et si les Sang et Or, actuellement dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française, avaient bien avancé sur le dossier avec notamment une offre atour de huit millions d’euros, la donne semble changer ces dernières heures.

Le joueur donne sa priorité à West Ham

Fort de ses excellentes prestations depuis son arrivée à Amiens en provenance du Club Brugge l’été 2021, Formose Mendy ne manque pas de prétendants. Déjà l’été dernier, Bologne, Hoffenheim ou encore Wolfsbourg s’arrachaient pour s’attacher de ses services. Mais le joueur de 22 ans est finalement resté en Picardie, et il semble que son avenir soit maintenant loin de l’Italie ou de l’Allemagne.

En effet, selon nos informations, c’est West Ham qui s’est engagé pour s’offrir l’arrière latéral droit international sénégalais. Un accord entre l’entourage du joueur et les Hammers a déjà été trouvé. Méfiance tout de même pour West Ham : Southampton n’a pas dit son dernier mot et négocie directement avec Amiens. Néanmoins, Formose Mendy préfère rejoindre les pensionnaires du London Stadium.

wiwsport.com