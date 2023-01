Accroché après la séance d’entraînement du jour, le sélectionneur adjoint de l’équipe nationale locale du Sénégal, Djiby Fall, s’est confié sur le « match difficile » qui attend les Lions contre les Mourabitounes de la Mauritanie en quart de finale du Chan.

Comment comptez-vous aborder cette rencontre ?

Là nous venons de franchir une étape en nous qualifiant en quarts de finale. Il reste encore une série d’étapes qu’on va démarrer dès vendredi. Ce sont des matches à élimination directe. On va jouer contre la Mauritanie et comme vous le voyez bien, on prépare le match sereinement. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Mais je pense qu’avec le soutien du peuple sénégalais on peut franchir ce cap et préparer maintenant les autres échéances.

Un derby qui risque d’être âprement disputé. Selon vous comment devront se comporter les lions contre cette équipe mauritanienne ?

On sait que la Mauritanie est une équipe difficile à jouer. Ils ont des joueurs agressifs et qui mettent beaucoup d’impact. Maintenant c’est à nous de réagir et essayer surtout de dérouler notre jeu. Je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser avec les Mauritaniens si on se base sur nos points forts. C’est à dire en mettant beaucoup d’intensité dans le jeu en essayant aussi d’amener beaucoup de percussions. Donc on peut bien s’en sortir.

Peut-on parler de match revanche, si l’on sait que la Mauritanie avait éliminé le Sénégal lors des éliminatoires du Chan 2014 ?

Pour nous, ce n’est pas une revanche. Dans nos têtes, c’est juste qu’on doit affronter la Mauritanie en quarts de finale parce que c’est une autre génération. Et l’objectif pour nous c’est d’essayer de gagner ce match. Ce qui essentiel pour nous c’est de mettre en place notre stratégie et de se qualifier.

wiwsport.com