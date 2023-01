Lors de la victoire hier contre la RD Congo, l’une des satisfactions de l’équipe sénégalaise est sans doute l’efficacité de l’attaque. En zone mixte, le milieu de terrain Malick Mbaye en parle.

C’était l’un des points faibles de l’équipe qui n’arrivait pas inscrire plus d’un but dans le match, en plus de rater plusieurs occasions. Hier, tous les Lions ont joué devant, ce qui résulte d’un bon rendement à la fin du match. « On est vraiment content de notre efficacité devant les buts. Je pense que c’était notre lacune depuis le début de la compétition. Mais aujourd’hui on a réussi à marquer 3 buts » a déclaré Malick Mbaye au micro de wiwsport.

L’ailier droit de 18 ans pensionnaire de Génération Foot nous raconte la discussion dans les vestiaires à la pause. Alors que le Sénégal menait (1-0). « A la mi-temps, on a discuté dans les vestiaires. Se concentrer encore, savoir qu’il reste 45 minutes parce que ces genres de matchs se jouent sur des détails. Nous sommes le Sénégal, on a peur de personne ».

