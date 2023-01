En battant la RD Congo (3-0), le Sénégal a soigné son manque d’efficacité noté lors des deux derniers matchs. Les lions ont pris en compte les critiques des supporters révèle l’un deux entre eux.

Il avait annoncé la couleur du match, le milieu de terrain Elimane Cissé se dit satisfait de l’équipe qui a rectifié le tir suite aux critiques. Selon lui, il fallait remporter ce match avec la manière et l’équipe l’a fait. « Notre objectif était de gagner ce match. Je l’ai dit à la veille du match, nous allons jouer différemment et on l’a fait. Les Sénégalais nous ont beaucoup critiqués surtout sur les occasions ratées, on manquait d’efficacité. C’est pourquoi on s’est uni, on s’est battu ensemble pour décrocher cette belle victoire. On en avait besoin ».

