La 6ème édition de la World Cup 5 étoiles a débuté le week-end à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au terme des 3 premières rondes bouclées hier, Modou Seck est actuellement le joueur le mieux. classé des 5 damistes sénégalais.

Il est actuellement 4ème au classement général de la 6ème édition de la World Cup 5 étoiles, avec 5 points au compteur (2 victoires et 1 nul). Modou Seck s’est offert d’entrée le Burkinabé Aly Traoré. Il a ensuite enchainé une 2eme victoire face à son compatriote Ousmane Ouédraogo, avant de concéder le nul devant l’Ivoirien Denos Joachim Ano Adomis. Le GMI Ndiaga Samb et Mame Saïd Niang ont enregistré chacun 1 victoire et 2 nuls. Quant à Abdou Mbaye Guèye, il a concédé 3 nuls de rangs. Seul Maguette Niang a enregistré 1 victoire, 1 défaite et 1 nul.

Au programme de la 4ème ronde prévue ce lundi à partir de 17 heures, Modou Seck fera face à Seni Compaoré (Burkina Faso), le GMI Ndiaga Samb ira à l’assaut de Jacques Zabré (Burkina Faso), Mame Saïd Niang se mesurera à Maxime Ilboudo (Burkina Faso), Abdou Mbaye Gueye croisera le fer avec Yousssouf Yarou (Benin) et Maguette Niang défiera Édouard Dipama (Burkina Faso).

Pour rappel, 64 damistes, venus de différents pays, prennent part au tournoi de la World Cup 5 étoiles de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce tournoi a débuté le week-end et va prendre fin 29 janvier.

