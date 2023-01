La Fédération Sénégalaise de Roller s’active pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Ainsi, des athlètes sénégalais en skateboard vont participer à un championnat international pour se rapprocher d’une qualification aux Jeux Olympiques 2024.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la FSR informe de la prochaine participation du Sénégal à cette compétition. L’équipe nationale du Sénégal de Skate est composée de Karim Keita bien connu de la commune médocaine et anglaise athlète de 19 ans et Jean Thomas Saldou, un incontournable de la communauté bordelaise et Aziz Wone bien connu par celle dakaroise. A 26 ans, JT, le skateur le plus mature et expérimenté de l’équipe est ainsi devenu un élément moteur dans cette restructuration et a su insufflé de son expérience afin d’avoir une véritable chance de succès. Karim Keita a été par la suite recruté et représente le jeune espoir de l’équipe avec des possibilités pour 2024 mais aussi et surtout pour Les JO de Los Angeles en 2028! Aziz, reste un skateur respecté de la communauté et possède une motivation sans pareil.

Karim et JT qui formeront la paire pour la compétition possèdent plusieurs nationalités qu’il chérisse de la même manière. Mais ils sont fiers de porter les couleurs du Sénégal pour l’occasion. Pour Karim, c’est le pays de son père, Seckou Keita, un virtuose de la Kora très prisé sur la scène musicale internationale. Pour JT, la c’est le pays de sa maman, une restauratrice populaire près de Bordeaux. « Karim et moi voyageons très souvent au Sénégal depuis notre enfance. Mais cette nouvelle aventure nous permet de revenir plus souvent mais aussi d’entraîner et d’inspirer une nouvelle génération de skateurs 100% sénégalais ».

Pour l’étape Emirats Arabes Unis, l’équipe continue ses entraînements principalement dans la région bordelaise. Leur mission de chacun est pour chacun des athlètes de remonter dans le classement olympique mondial à chaque championnat. Sharjah sera donc être une étape capitale et leur permettra d’évaluer le résultat de leur travail et sacrifices lors de ces 7 deniers mois. L’objectif final (et tout à fait jouable) reste une qualification pour l’un d’entre eux qui devra se hisser parmi les 50 premiers athlètes du classement mondial et le premier athlète africain d’ici juin 2024.

Sous la direction de leur coach Paul Austin, les athlètes sénégalais progressent chaque jour, prennent en confiance. L’entraînement du skate exigeant permet à l’équipe, non pas de rêver une qualification, mais de la planifier! Pour les athlètes, leur principale vision dans le skate n’était pas de courir après les médailles. Pour JT c’était « la pratique libre du skate dans les rues de bordeaux ou en skatepark et travailler son esthétisme pour mon compte ou celui de mes sponsors » lance JT . Pour Karim « skater c’est faire partie d’une communauté, d’une famille, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et passions que moi. Nous nous respectons, nous nous encourageons et nous nous inspirons mutuellement. On s’amuse et on se sent libre. Que ce soit dans un skatepark ou dans la rue, nous sommes comme une famille».

Avec l’inauguration imminente du Skatepark de Dakar ainsi que la construction prochaine d’une structure olympique qui accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, tous ont envie de partager et communiquer leur passion et expertises aux jeunes du pays. A ce propos, ils participeront au premier championnat national de Skate à Dakar dans le courant de l’année.

