De retour depuis quelques semaines dans le groupe de performance du Spartak Moscou, Keïta Baldé s’est illustré en match amical ce dimanche.

Revoilà Keïta Baldé Diao. Suspendu au mois de septembre dernier pour violation d’un contrôle antidopage en Italie et devant purger une peine jusqu’au 5 décembre, l’attaquant sénégalais de 27 ans avait fait son retour à l’entraînement collectif du Spartak Moscou fin novembre. Depuis, il s’est normalement entraîné avec le groupe de Guillermo Abascal.

Alors que le Championnat russe est actuellement en pause, son club profite de cette trêve pour disputer des rencontres amicales. L’occasion de revoir KBD sous les couleurs rouges et blanches pour la première fois depuis le 4 septembre dernier, jour de son premier et unique match jusque-là avec le Spartak. Par ailleurs, il participé au duel face au FK AGMK, dimanche.

Titulaire, le Champion d’Afrique n’a pas raté sa prestation puisqu’il a inscrit le deuxième but d’une victoire 3-1 des siens, en marquant de la tête sur un joli centre de Roman Zobnin (43e). Un but qu’il a su bien célébrer de par sa manière, alors qu’il aura certainement à cœur de confirmer lors des trois prochains matchs amicaux du Spartak contre Rostov, Krasnodar et Sochi.

wiwsport.com