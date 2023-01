Ibrahima Niane se rapproche-t-il d’Amiens ? L’attaquant sénégalais du FC Metz intéresse en tout cas le club picard et son entraîneur.

La colonie sénégalaise pourrait prendre plus d’ampleur au Stade Crédit Agricole la Licorne. Après la défaite 0-2 en match amical jeudi dernier face à Versailles, Philippe Hinschberger, l’entraîneur d’Amiens, confirmé que son équipe suivait très attentivement la situation d’Ibrahima Niane au FC Metz. L’actuel 6e de Ligue 2 pourrait ainsi se renforcer avec l’attaquant sénégalais.

« Je l’ai connu à Metz, pas longtemps parce que malheureusement je suis parti en octobre cette année-là (lors de la saison 2017-2018) », souligne le technicien de 63 ans dans des propos rapportés par Le Républicain Lorrain. « C’est une piste, pas notre unique piste, mais on est effectivement intéressé », a-t-il ajouté, précisant cependant qu’ils « ne sont pas les seuls dessus. »

En délicatesse à Metz depuis quelques saisons, Ibrahima Niane n’a inscrit que deux buts en 13 matchs de Ligue dans cet exercice, ce qui ne semble pour autant inquiéter son ancien entraîneur messin. « Rappelez-vous quand (Habib) Diallo est parti à Strasbourg, c’est un garçon qui a mis six buts en six matches en Ligue 1 pour Metz (avant de se blesser). C’est un joueur qui se dépense, qui prend la profondeur. Et on a vraiment besoin d’un attaquant qui prend la profondeur… »

