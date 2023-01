Venu prêter main forte au sélectionneur des Lionceaux et encourager les jeunes pousses sénégalais au camp de Bel Air, l’ancien joueur du XV de France Léon Lopy s’est dit agréablement surpris par le niveaux des protégés de Baba Galé. Il a déclaré être confiant pour la qualification du Sénégal face à la Côte d’ivoire.

« Je devais venir voir les petits pour ce match après une inquiétude du président Guèdel Ndiaye qui avait trouvé que l’équipe était juste. Mais moi je m’aperçois que je suis tombé sur une très belle équipe et je suis très surpris, Baba a fait du très bon boulot avec le gamin et il y’a vraiment un très bon groupe. Ils ont fait un bon résultat aujourd’hui et je suis très fier de cette équipe-là. Je suis content parce que ça permettra de fournir l’équipe A. Je leur demande de rester comme ils sont et d’aller plus haut ».

Wiwsport.com