Sélectionneur de l’équipe nationale U20 du Rugby, Bayel Moussa Tounkara a évalué son équipe après les rencontres de préparation en direction des éliminatoires de la CAN 2023 ce 28 janvier contre la Côte d’ivoire. Les Lionceaux ont fait match nul mercredi (22-22) pour leur dernier match amical contre ASFA avant d’entrer en stage fermé ce vendredi.

« On a apporté des changements dans ce match (contre ASFA) parce que ces derniers jours on a beaucoup travaillé sur les montées défensives. Ça nous a fait défaut lors de notre match contre Kirène et on a travaillé cet aspect durant toute la semaine. Aujourd’hui nos montées ont été parfaites et on a vraiment bougé cette équipe d’ASFA qui est vice-championne du Sénégal. C’était notre troisième match test et on en a profité pour voir certains nouveaux joueurs. On a vu que du positif aujourd’hui concernant ces joueurs. Ils sont en développement constante… »

« Le regroupement ? Oui, nous allons travailler sur les phases de conquêtes (mêlés, touches, coup d’envoi et de réengagement) et on va aussi axer le travail sur la vitesse pendant le regroupement qui débute ce vendredi. La Côte d’ivoire ? L’équipe de la Côte d’ivoire est très costaud devant et sur les phases de conquêtes comme l’équipe de l’ASFA d’ailleurs. C’est pour cela qu’on a eu des sparring partners (S’en fout du score Rugby, Kirène Rugby club et ASFA) qui ont le même profil que la Cote d’ivoire. Au vu du résultat de ces trois matchs amicaux, nous pensons avoir les armes pour rivaliser avec la Cote d’ivoire. On est prêt pour le match du 28 janvier.»

Wiwsport.com