Manager général de l’AS Douanes, Souleymane Diatta revient sur les tractations avec les deux joueurs. «Terrel et Crawford sont des tops scoreurs. Ce sont des joueurs capables de mettre 30 à 40 points par match. On a besoin de ce genre de profil surtout dans une compétition comme la BAL. L’AS Douanes veut représenter dignement le Sénégal et les autorités douanières ne ménagent aucun effort», confie-t-il sur WhatsApp.

Terrel, le meilleur artificier de la BAL

Ancien meneur de l’AS Salé, Terrel De Stoglin est le meilleur marqueur de l’histoire de la BAL.

Il avait une moyenne de 30,8 points par match lors de la 2ème édition. Il avait déjà remporté ce trophée en 2021 avec une moyenne de 30 points par match. Le public de Dakar Arena se souvient encore de sa belle performance. Terrel De Von Stoglin avait noirci la feuille des statistiques avec (41 points, 4 rebonds, 6 passes décisives) contre l’US Monastir (90-96, défaite de l’AS Salé). Il battait ainsi son record de 2021.

Le meneur-arrière (31 ans) avait planté 40 points contre l’AS Police (88-79) durant la saison inaugurale en 2021, au Rwanda. Terrel De Von Stoglin a bourlingué un peu partout en Afrique et dans le monde. Il connaît bien les championnats arabes pour avoir évolué sous les couleurs de : Al Rayan (2018), Zamalek (2018-2019), Al Ahly Jeddah (2020-2021), Al-Nasr Benghazi (2022) et Al-Ittihad Aleppo (2022-2023). Il a remporté la Super League égyptienne avec le Zamalek.

Chris Crawford, la polyvalence comme arme

Il est capable de jouer aux postes 1 (meneur), 2 (arrière) et même 3 (ailier). Marcus Chris Crawford (35 ans) a permis au SLAC de se qualifier en quarts de finale la saison dernière avec une moyenne de pts (21,4). L’Américain évoluait en 2021 sous les couleurs de l’US Monastir. Il avait disputé la finale, remportée par le Zamalek. Sa polyvalence est un atout car il fait jouer les autres et apporte sur le plan défensif. Crawford est un globe-trotter. L’AS Douanes sera le 20ème club de sa carrière, soit un total de 11 pays : États-Unis, France, Tunisie, Rwanda, Qatar, Liban, Guinée, Syrie, Irak et Sénégal.

Interpellé sur les deux recrues de taille, le coach de l’AS Douanes, Mamadou Guèye «Pabi» laisse entendre : «La BAL est une grande compétition. On a besoin de joueurs de la trempe de Stoglin et Crawford. Ils ont l’expérience des joutes internationales et connaissent déjà la BAL. Ils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. C’est l’occasion de remercier le Directeur Général des Douanes Abdourahmane Dièye, le président délégué Amadou Thioye, le président de la section Cheikh Diop et le vice-président Jack Matar Dieng. Ils ont mis les moyens pour qu’on puisse représenter dignement le Sénégal. Je félicite aussi le manager général Souleymane Diatta qui abat un gros travail depuis 2 mois. Ces deux recrues prouvent carrément cela».