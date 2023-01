Difficile de ne pas citer Bamba Dieng dans ce mercato d’hiver. L’attaquant sénégalais ne manque pas de convoitise mais pourrait tout aussi rester à Marseille.

Bamba Dieng a un pied à Marseille et un autre pays dans un autre club dont on ne connaît pas encore l’identité. Pour mieux expliquer sa situation: l’attaquant ne manque pas de prétendants et ne trouve certainement pas son bonheur à l’OM qui l’a laissé à quai pendant de longs mois.

Des clubs sont encore à l’assaut du joueur de 22 ans dont la valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros. Brighton et Brentford voudraient renforcer leur attaque. Toutefois, ces deux clubs cités ont juste montré leur intérêt mais il n’y a pas encore d’offres. Du coté de Marseille, le club français penserait à prolonger le contrat de certains joueurs comme Sead Kolasinac et Bamba Dieng. Le contrat de ce dernier prendra fin en juin 2024.

🔴 Brighton et Brentford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 seraient très intéressés par Bamba Dieng 🇸🇳. Il ne serait pas contre un départ en PL. Aucune offre n’a été faite pour le moment. #TeamOM | #MercatOM@CParkerTurner | @DExpress_Sport pic.twitter.com/SlBiByb2Mh — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) January 18, 2023

wiwsport.com