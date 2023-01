Quatre jours après la victoire contre la Côte d’Ivoire (1-0), l’Equipe Nationale du Sénégal s’est inclinée contre toute entente face à l’Ouganda pour son deuxième match du CHAN. Les Lions doivent éviter une nouvelle défaite contre la RD Congo, dimanche, pour se hisser en quart.

Samedi soir, la fête était au rendez-vous après le court mais probant succès contre la Côte d’Ivoire. Cinq jours plus tard, l’Equipe Nationale du Sénégal retrouvait le Stade d’Annaba pour y affronter l’Ouganda à l’occasion de la deuxième journée du Championnat d’Afrique des Nations. En tête du classement du Groupe B avant cette rencontre, les Lions avaient pour ambition de l’emporter pour assurer la première place, donc les quarts de finale, face à un adversaire qui a fait match nu contre la RD Congo pour son premier match. À l’arrivée, c’est une tout autre histoire qui s’est produite pour les Sénégalais : une défaite très amère.

Au-dessus, les Lions punis

Il faut bien dire que le football sénégalais a le don de s’étendre dans ces sensations douces et amères à la fois. Il peut territorialement dominer l’Ouganda pendant 35 minutes, avoir des occasions, donc briller, mais sans en tirer profit. Alors il arrive ce qui doit arriver. Après 30 minutes de jeu, les Lions auraient pu marquer deux buts. Même un 3-0 aurait été juste. Séduisants et offensifs, les hommes de Pape Bouna Thiaw n’ont pas mis du temps à emballer le match, malgré des conditions climatiques difficiles, avec une forte pluie qui s’est abattue sur Annaba pendant plusieurs minutes.

Certes, il y a eu un avertissement ougandais dès l’entame, avec une intervention très limite et très suspecte de Cheikh Tidiane Sidibé sur Milton Karisa (4e). Après, plus rien pour l’Ouganda, à part se tenir bon derrière. Les coéquipiers de Cheikhou Ndiaye ont beaucoup tenté en première période. On se rappellera notamment de ce coup de tête flottant de Cheikh Diouf, qui termine sur la transversale de Nafiani Alionzi (6e). On notera également ces nombreuses et grosses opportunités de Lamine Camara (14e, 19e, 23e). Précisément, le Sénégal a tiré 8 fois et cadrés trois fois en première mi-temps.

Pourtant, jamais Cheikh Sidibé et ses partenaires ne feront tomber la défense ougandaise et son gardien. Justement, ce gardien nommé Legason Nafiani Alionzi. Après avoir mis à plusieurs reprises les Sénégalais, le dernier rempart ougandais fera un peu plus frustrer la bande à Pape Thiaw quand il fait sortir brillamment un penalty d’un Cheikh Sidibé qui a emprunté une technique osée. (23e). C’est dommage. Car, dans la foulée, Pape Mamadou Sy et sa défense se plient devant Milton Karisa, auteur de l’unique but du match (33e).

Cueillis à froid avant la pause, les Lions tenteront de se remettre en seconde mi-temps. Ils ont entamé le second acte avec la même discipline que d’habitude, en essayant de garder la possession, faisant le jeu et attaquant. Pourtant, ils ont failli se faire secouer à nouveau dès la reprise lorsque Cheikhou Ndiaye rattrape une chevauchée de l’insupportable – dans le bon sens du terme – et l’insaisissable Milton Karisa. Le capitaine sénégalais est sanctionné d’un penalty qui sera annulé. Tant mieux jusque-là si ça évite une correction.

Dans la foulée, Cheikh Diouf se met en face-à-face devant le gardien ougandais après un joli travail de Lamine Camara, mais le 7 des Lions rate complétement le cadre. Ce qui ne permettra jamais un Sénégal réduit à dix contre onze après l’expulsion de Libasse Ngom, de revenir dans la partie. Avec cette défaite, les Lions perdent la première place au profit de leurs bourreaux du jour. Il faudra battre la République Démocratique du Congo, dimanche, pour ne pas rentrer dans les calculs quant à une qualification pour les quarts de finale, d’autant que les Diables Rouge sont assuré un deuxième nul en autant de sortie face à la Côte d’Ivoire.

