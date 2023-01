Au lendemain de sa défaite contre Zarco, Ada Fass s’est prononcé sur ce combat avant de déclarer ne plus voir lutter pendant cinq ans. Une nouvelle qui va faire beaucoup de bruit chez les fans du jeune lutteur de Fass Benno apparemment touché par l »issue de son dernier combat.

Après avoir presque fait le vide dans sa génération en battant Bébé Bismi, Thiatou Ngéweul ou encore Coly Faye 2, Ada Fass a échoué face à l’expérimenté Zarco dimanche 15 janvier 2023. Avec 10 victoires et 3 revers dans sa carrière, le lutteur de Fass Benno est revenu sur le déroulée de sa dernière défaite enregistrée face à Zarco. « C’est un défaite nous nous remettons à Dieu. Dans l’enceinte on s’est dit des choses mais il y’avait rien de grave. Je lui ait dit que jetais plus fort que lui et il (Zarco) m’a répondu que ce n’était pas vrai. C’est vrai que c’est moi qui a déclenché la bagarre mais c’était pour l’attraper lutter avec lui. Il m’a frappé de nombreuses fois mais ses coups n’étaient pas fatales et j’ai continué à lutter. J’ai attaqué mais lui est resté sur la défensive (…) Il a fauché mon pied et j’ai été déséquilibré. J’ai essayé de pivoter pour qu’il tombe en premier mais j’ai pas réussi » a t’il confié au micro de Baol Tv.

Ada Fass de répondre aux interrogations sur son « Nguimb » jugé trop gros par certains et qui l’aurait gêné dans le combat. « J’ai toujours eu le même « Nguimb » et j’obtenais des victoires. Mon « Nguimb » ne m’a pas gêné. J’ai fais tout ce que je devais faire mais Dieu lui a donné la victoire » dit il. Si beaucoup d’observateurs ont déclaré qu’il ne devait pas affronter Zarco aussi tôt dans sa carrière, Ada Fass répond : « Non je ne pense pas même si j’affrontais un lutteur qui a une plus grande ancienneté que moi dans l’arène. Pouvoir l’affronter était un honneur pour moi parce que j’ai laissé beaucoup de lutteurs de ma génération pour croiser Zarco qui est un grand lutteur » a ajouté Ada Fass.

Par ailleurs Ada Fass a révélé ne plus vouloir lutter d’ici cinq ans. Une décision surprenante même si lui et Zarco ont été suspendus pour un an après avoir dépassés les délais fixés lors de leur combat. « Pour le moment je ne pense pas à revenir dans l’arène. La lutte c’est terminé et je veux me reposer pour cinq ans . Mes supporters comprendront et devront accepter car je leur ai apporté beaucoup de joie par le passé. Je reviendrai plus fort car j’ai un objectif clair que je veux atteindre. Je n’en dirais pas plus » .

Wiwsport.com