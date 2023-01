À l’aube de la deuxième sortie du Sénégal dans ce Chan 2023, contre l’Ouganda, mercredi, le sélectionneur des Lions Locaux s’est présenté à la traditionnelle conférence de presse veille de match. Pape Thiaw a insisté sur les qualités de la formation de Milutin Sredojević qui aura à cœur de se relancer après son match nul d’entrée contre la RDC.

« C’est vrai qu’on est bien rentré dans la compétition. On a enregistré une victoire devant la Côte d’Ivoire. C’est très bonne chose pour commencer une compétition mais aujourd’hui comme je l’ai souligné après le match contre la Côte d’Ivoire rien n’est encore fait on fera face à une équipe ougandaise qui sera vraiment remontée parce que qu’ils ont fait un match nul d’entrée. C’est une bonne équipe très agressive, qui joue surtout avec des longs ballons, je pense cela va être un match difficile mais je ne pense pas que ça soit le match décisif non parce que le plus important c’est de passer ce tour. C’est vrai ce match en cas de victoire est synonyme d’une qualification au deuxième on fait tout faire pour obtenir un résultat positif.

On a regardé leur match contre la RD Congo et aussi d’autres matchs durant la préparation c’est une équipe avec pas mal d’atouts très agressifs surtout dans l’impact physique. On va se préparer à répondre à ce défi. C’est une équipe qui aura envie de prendre les trois matchs après son match nul mais on sera là, on veut cette qualification et on sait que ça peut se passer dans ce match on reste bien concentré. On va très bien respecter cette équipe qui est, je l’ai tout à l’heure une très bonne équipe« .

