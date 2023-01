Nicolas Jackson est la priorité de Southampton pour renforcer son attaque défaillante. Les Saints seraient même sur le point de s’offrir l’attaquant sénégalais de Villarreal.

Lanterne rouge de Premier League après 19 matchs disputés et une des pires attaques du Championnat anglais, Southampton veut absolument se renforcer lors de ce mercato hivernal pour avoir plus d’armes de lutter contre la relégation. Les Saints ont d’ailleurs ciblé plusieurs postes. Et en attaque, la formation de Nathan Jones serait toute proche d’obtenir sa première recrue.

En effet, si l’on en croit aux dernières informations de The Athletic, le club anglais serait sur le point de signer Nicolas Jackson. Southampton qui, dans un premier temps, à demander un prêt avec option d’achat, a fait une offre de 20 millions d’euros à Villarreal pour l’attaquant international sénégalais de 21 ans. Un accord serait sur le point d’être trouvé entre les deux clubs.

wiwsport.com