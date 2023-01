Après Bandirmaspor et Başakşehir auquel il est lié jusqu’en juin 2025, l’attaquant Philippe Keny va rejoindre Rizerspor.

Selon notre source, un média turc, c’est un prêt jusqu’à la fin de la saison. En SuperLig, cette saison il a joué 12 matchs dont 5 titularisations et compte 2 buts inscrits en plus d’une passe décisive. Avec 416 minutes disputées, il espère plus de temps de jeu avec son prochain club.

Rizerspor n’a pas connu de succès lors de ses 4 dernières sorties. Il se trouve à la 7e place du classement à l’issue de la 19e journée dans le championnat turc. Il faut dire que ce club espère retrouver le Keny efficace en 2021 qui totalisait 14 buts en une saison. L’avant centre de 23 ans devra faire équipe avec l’ailier gauche auteur de 7 buts cette saison, le congolais Yannick Bolasie est l’actuel meilleur buteur du club. Quant aux avant-centres (3) à concurrencer, le turc Kubilay Kanatsizkus est le mieux en forme avec 4 buts en 15 matchs. L’ancien club de Papis Demba Cissé profite de ce mercato d’hiver pour ajuster son effectif, il ne devrait pas tarder à annoncer l’arrivée officielle de Keny.

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den forvet oyuncusu Philippe Keny'i kadrosuna kattı. Hayırlı olsun. 💚💙 pic.twitter.com/6BBrYUreBX — Rizespor News (@rizespornewss) January 16, 2023

