Après sa victoire contre la Côte d’Ivoire, le Sénégal tentera de décrocher un second succès face à l’Ouganda. Et les Lions Locaux ont décidé de jouer leur carte à fond.

L’équipe nationale locale va en découdre avec les Grues Royales de l’Ouganda ce mercredi dans le cadre de la deuxième journée du groupe B. Auteur de l’Unique lors de la victoire des Sénégalais contre la formation ivoirienne, Moussa Ndiaye assure que ses coéquipiers sont prêts à répondre aux assauts Ougandais, connus pour être une équipe très physique. « Nous sommes prêts à affronter toutes les équipes. Comme le premier match, nous allons montrer de l’engagement, de la détermination et prier que Dieu nous donne la victoire. C’est vrai que l’Ouganda est une équipe qui apporte beaucoup de l’impact physique. Mais, n’oubliez pas aussi que notre championnat n’est pas en reste de ce côté. Chaque week-end, on joue des matchs avec beaucoup d’intensité. Donc, l’impact physique des Ougandais ne peut pas nous étonner. Nous allons répondre présents sur les duels pour décrocher les 3 points. »

S’agissant du statut de le leur prochain adversaire qui figure parmi les équipes ayant totalisé plus de participation dans cette compétition, le milieu de terrain de Jarraf estime qu’eux aussi vont se fier à leur qualité. « On ne croit pas à l’ascendant psychologique historique du fait que l’Ouganda en soi sa sixième participation, contrairement à nous. Nous avons des qualités. On se connaît. Nous sommes des jeunes. C’est vrai que notre premier CHAN pour le groupe. »

« Si je démarre ou reste sur le banc, j’essaie d’apporter un plus. J’étais sur le banc. J’ai bien étudié la situation avant de rentrer. Dieu merci, j’ai marqué le but de la victoire. Le fait d’être sur le banc, c’est le choix du coach. On le respecte. C’est un groupe, même si je ne démarre pas. Si je peux régler la situation, les autres aussi je crois qu’ils peuvent assurer », ajoute-t-il.

wiwsport.com