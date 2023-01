« D ’ abord remercier le bon Dieu de la victoire . Nous avons préparé cette rencontre comme il se doit . Et nous sommes satisfaits des 3 points . C ’ est un travail de longue haleine . On se connaissait tous avant de venir en Équipe nationale locale . Cela a facilité beaucoup de choses dans la vie du groupe . Donc , il y a un esprit de solidarité et tout le monde tire dans le même sens . C’est pourquoi, beaucoup de choses deviennent faciles. Je pense que le staff technique a bien visionné et tiré des enseignements sur notre prochain adversaire. Je crois qu’on a les moyens de faire un bon résultat avec une victoire face aux Ougandais. Nous sommes prêts sur tous les côtés. Que ce soit sur le plan physique, mental et tout. C’est vrai qu’avant le CHAN, le Sénégal est resté onze ans sans se qualifier. Mais, nous allons rivaliser d’ardeur. Parce que le Sénégal est très attendu lors des compétitions. Je pense que ce que nous avons montré contre la Côte d’Ivoire, nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, ce sont eux qui doivent avoir peur », a déclaré le joueur de Guediawaye Fc.