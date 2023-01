Sorti vainqueur de son combat contre Ada Fass, Zarco est revenu sur sa victoire éclatante ce dimanche ainsi que sa préparation effectuée en Gambie.

Au micro de Dakaractu, Zarco a été sans filtre. Après avoir fait mordre la poussière à Ada Fass à garenne nationale, le lutteur de Grand Yoff a enfin dévoilé les secrets de sa préparation en Gambie avant de revenir sur sa brillante victoire. « Je suis parti me préparer en Gambie pour avoir le temps de bien récupérer après les séances. Au Sénégal je ne peux pas avoir cela. J’étais dans l’écurie de Khoyataan (lutteur gambien) avec qui je me préparais (…) Je n’avais aucune pression dans ce combat. J’ai laissé Ada Fass attraper mon nguimb et je m’amusais avec lui. Je suis plus bagarreur que lui et je l’avais prévenu que s’il s’agit de danser il est meilleur que moi, mais dans la bagarre je suis le meilleur » a déclaré Zarco.

Wiwsport.com