Face au séduisant Arsenal ce dimanche à l’occasion de la 20e journée de Premier League, Tottenham a reçu une leçon de football sur sa pelouse où il s’incline logiquement (0-2), malgré une première titularisation encourageante de Pape Matar Sarr.

Tottenham retombe à nouveau en Championnat. Opposé au grand Arsenal de Mikel Arteta ce dimanche après-midi pour le compte de la 20e journée de Premier League, les Spurs se sont inclinés 0-2 dans leur antre du Tottenham Hotspur Stadium dans un derby bouillonnant. Hugo Lloris a plombé les siens en marquant contre son camp dès la 14e minute, avant de Martin Odegaard n’alourdisse le score.

Pour entamer cette rencontre, Antonio Conte a surpris tout son monde en offrant à Pape Matar Sarr sa toute première titularisation dans le Championnat anglais. Certes, le résultat est décevant mais le milieu de terrain sénégalais aura été l’un des joueurs à relever la tête dans ce naufrage de son équipe, notamment en première période où les siens ont été complètement mangés. PMS a cédé sa place à 76e.

Incapables de rivaliser au défi physique et technique d’Arsenal, Tottenham n’a pas existé en première mi-temps. Et les erreurs individuelles, à l’image du premier but, n’ont pas aidé les Spurs. Plus entreprenants en seconde période, les hommes d’Antonio Conte se sont créés plusieurs situations chaudes au retour des vestiaires, mais ont pêché par manque de réalisme et surtout devant un excellent Aaron Ramsdale.

Au final, Tottenham s’incline sans gloire face à une très séduisante équipe d’Arsenal. Au classement, les Spurs restent à la cinquième place mais voient Manchester United (4e) prendre cinq points d’avance avec un moins en moins. De leur côté, les Gunners poursuivent leur chemin vers la couronne. Avec ce succès, Arsenal prend en effet huit points d’avance sur Manchester United.

