Avec les 3 points en poche, le Sénégal a aussi logiquement remporté le trophée MVP du match. Celui qui a sans doute brillé lors de ce match dans les bons et mauvais coups, a été désigné. Lamine Camara était le meilleur homme sur le terrain selon la CAF.

Il était sur tous les lèvres hier à la fin du match. Lamine Camara 19 ans a réussi une bonne prestation qui a scellé la victoire de son équipe. Dans un match plutôt hermétique durant les 70 minutes, le milieu de terrain, dangereux sur les occasions qui vont suivre a tout de meme raté son penalty. Pourtant 4 minutes plus tard, il est à l’origine de l’ouverture du score sur un coup franc bien frappé. Ainsi, le Sénégal remporte son premier match. En attendant la prochaine sortie, le joueur formé à Génération Foot a éblouit les amateurs du CHAN avec sa tactique et son intelligence de jeu, son aisance sur les coups de pied arrêtés. On en réclame plus pour les matchs à venir!

wiwsport.com