Mené au score au Vélodrome, l’OM a brillamment réussi à s’en sortir face au FC Lorient (3-1), samedi soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille continue d’impressionner. Déjà troisièmes du classement, les hommes d’Igor Tudor ont accentué leur avance sur leurs principaux poursuivants dans la course à l’Europe en renversant le FC Lorient au Vélodrome (3-1). Sead Kolasinac, Alexis Sanchez et Jordan Veretout ont répondu à Terem Moffi qui a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu.

Avec six victoires de rang en Ligue 1 pour l’OM et un record de points à ce stade de la saison au XXIe siècle (42), le temps où le coach croate Igor Tudor était décrié sur le Vieux-Port, après l’élimination des siens de toute compétition européenne en novembre, semble bien loin. À noter que Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye sont entrés en jeu dans le dernier quart d’heure.

⏱ 90’ | #OMFCL 3️⃣-1️⃣ +𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 au compteur ! 🔥

Dominateurs dans le jeu, nos Olympiens s'offrent une seconde victoire cette semaine ! 💪🔵⚪️ 🗓 Place à la réception de Rennes pour les 16èmes de finale de la @coupedefrance à l’@orangevelodrome vendredi prochain pic.twitter.com/nFJ1H5AIOW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023

