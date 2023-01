C’était le grand jour pour l’Equipe Nationale du Sénégal et les Lions ne se sont pas manqués. Ils ont battu la Côte d’Ivoire (1-0) samedi soir à Annaba, pour leur premier match du CHAN.

Carton plein pour l’Equipe Nationale du Sénégal pour son retour au Championnat d’Afrique des Nations. Opposés à la Côte d’Ivoire pour leur entrée en lice au CHAN 2023, les Lions ont réussi leur entrée dans la compétition en s’imposant sur la plus petite des marges. Une victoire méritée Pape Bouna Thiaw et ses hommes, pleins d’idées, ont gardé la mainmise dans cette rencontre.

Le Sénégal n’a pas mis du temps à entrer dans ce match. Les partenaires de Cheikhou Ndiaye ont rapidement montré l’envie d’emballer ce CHAN après trois rencontres ennuyantes. Hauts sur le terrain, les Lions ont mis quelques frayeurs à la défense Ivorienne dès les premiers instants. Illustration d’un début de match intéressant, le Sénégal a obtenu quatre corners en l’espace de 10 minutes.

Mais pourtant, c’est la Côte d’Ivoire qui se bénéficie de la première véritable occasion. Lancé sur une attaque rapide, Sankara Karamoko, seul au second poteau, enchaîne avec un plat du pied qui oblige Pape Mamadou Sy à s’interposer (12e). Une opportunité qui mettait les Ivoriens dans la rencontre et qui équilibrait les choses, même si les Sénégalais gardaient la possession du ballon.

Mais après plusieurs belles initiatives des Eléphants, le Sénégal réagit, notamment à la 37e minute. Sur centre venu du milieu de terrain, Moussa Kanté contrôle dans la surface puis enchaine avec une frappe qui finit malheureusement dans les gants gardien ivoirien (37e). C’était-là le premier tir cadré du Sénégal. Ce qui expliquait que même avec la possession, les Lions se montraient peu dangereux.

Pire, la fin de première période n’était pas loin de virer au cauchemar pour le Sénégal car, avant que Moussa Kanté échappe d’un carton rouge direct pour une grosse faute, la Côte d’Ivoire était toute proche d’ouvrir le score juste avant la pause, notamment sur grosse frappe d’Abdrahame qui écrase le poteau gauche d’un Pape Sy qui venait juste de s’imposer face à un Ivoirien (44e). 0-0 à la pause.

Après s’être tirés d’affaire en première période, les poulains de Pape Thiaw sont revenus des vestiaires reprenant le même tempo de leur début de match. Mais les choses devenaient de plus en plus équilibrées, avec notamment moins de prise de risques de part à d’autres. Le temps fil, les Lions bousculés, leur sélectionneur réagit et apporte deux changements Pape Diallo et Moussa Ndiaye en lieu et place de Moussa Kanté et Elimane Cissé (68e).

Ces deux remplacements ont tout dynamité dans le jeu sénégalais. L’attaquant du Jaraaf sera particulièrement le grand bonhomme du match. Sur un très joli centre de Cheikh Sidibé, Il (Moussa Ndiaye) claque un superbe coup de tête. Le ballon touche la main d’Abdoul Siahoune et l’arbitre indique le point de penalty. Mais l’spécial des coups de pied arrêtés dans l’équipe, Lamine Camara, bute sur le gardien ivoirien (74e).

Ce n’était que partie remise. Quelques instants plus tard, le milieu de terrain de Génération Foot va se racheter un peu. Il obtient un coup-franc juste à l’entrée de la surface. Il l’exécute parfaitement mais doit voir sa frappe finir sur le poteau droit ivoirien. C’est trop sur le poteau pour trouver un Moussa Ndiaye en renard de surface et qui envoie la balle au fond des filets (77e). Si le but est refusé dans un premier temps pour une position de hors-jeu, il sera bien validé auprès de la VAR.

Seulement une minute plus tard, Pape Diallo faisait le break sur une contre-attaque dévastatrice. Mais cette fois-ci, il y avait bien une position illicite pour annuler le but. Ce n’est pas trop grave puisque, malgré une fin de match dingue, le Sénégal va bien prendre les trois points et la première place du Groupe B après le match nul vierge entre la RD Congo et l’Ouganda (0-0), un peu plus tôt dans la journée.

