Dans cette deuxième partie de son entretien exclusif avec Wiwsport, l’entraîneur de Diambars, Bruno Rohart, évoque certains choix de joueurs dans la liste du sélectionneur de l’Equipe Nationale locale pour le CHAN, l’avenir de Malèye Diagne, l’Equipe Nationale A d’Aliou Cissé et… Bamba Dieng.

Diambars leader du Championnat n’a qu’un seul joueur dans la liste pour ce CHAN (Elimane Cissé)…

Certainement parce qu’on a beaucoup de jeunes. Le coach a préféré prendre des joueurs plus expérimentés pour une telle compétition, comme Elimane Cissé qui est notre joueur le plus âgé. Ce n’est pas grave. On aura peut-être plus de joueurs sélectionnés pour la CAN U20. Je ne peux pas commenter les choix du sélectionneur, je les respecte et souhaite bonne chance à l’Equipe Nationale dans ce CHAN.

L’absence de Malèye Diagne de la liste est-elle liée à un départ proche ?

Je ne sais pas. Il a eu une première partie de saison pas facile. Maintenant, il est revenu à un bon niveau. C’est dommage (que Malèye Diagne ne soit pas sélectionné) mais ce sont les choix d’un sélectionneur. Peut-être que Malèye sera appelé avec les U23. Après, on peut aussi parler de l’absence d’Idrissa Ndiaye (gardien de Diambars). Je suis déçu pour lui parce qu’il a fait une première partie de saison exceptionnelle. Mais c’est peut-être parce que les trois autres gardiens qui ont été pris sont aussi exceptionnels. C’est du positif.

Est-ce que Malèye Diagne sera toujours à Diambars à la reprise ?

Honnêtement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais je sais qu’il y a des négociations actuelles. En tout cas, j’espère pour lui et pour le club qu’il sera transféré. Il mériterait et ce serait très bien pour le club. Je ne suis pas accroché à mes joueurs que je souhaite tous de partir car c’est mon job. Si Malèye peut aller à l’étranger, s’il peut faire une belle carrière, s’il peut ramener de l’argent à Diambars pour permettre d’investir à nouveau sur les plus jeunes qui arrivent, ce serait très important. S’il n’est plus là, les autres vont prendre la relève.

Est-ce qu’il y a des négociations avec l’OM pour Malèye Diagne ?

Je ne sais pas ce qui se passe avec l’OM. C’est le rôle du Président. Malèye aurait pu peut-être prétendre à suivre les pas de Bamba Dieng mais Marseille est un gros club, ce n’est pas facile de s’y imposer. On l’a vu avec Bamba. Malèye passera peut-être dans un Championnat intermédiaire mais l’essentiel est qu’il puisse s’éclater. Il faut qu’il réussisse car c’est un ambassadeur de Diambars, comme Pape Demba Camara (parti à Zulte Waregem, en Belgique) et nos jeunes qui sont partis en Lettonie. C’est pour cela que je souhaite le départ de Malèye.

Quel regard portez-vous sur l’Equipe Nationale du Sénégal ?

Admiratif. Je tire mon chapeau à Aliou Cissé. Avant la CAN, il y avait des critiques que je trouvais injustes. Aliou connaît bien le football. Il a ses méthodes et force est de constater qu’elles ont fonctionné. Il a été injustement critiqué notamment avant la CAN puis il est devenu un dieu après la CAN. À la Coupe du Monde, le Sénégal est tombé les armes à la main contre l’Angleterre. Il y a eu une pluie de critiques contre Aliou alors que ce qu’il a fait reste exceptionnel. En tant que sélectionneur, il a les meilleurs résultats du Sénégal. Je trouve totalement normal qu’il continue jusqu’à la prochaine CAN. Le Sénégal a une équipe de très haut niveau. Après, il faut être capable de compenser les départs de Gana Gueye, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly. Mais, aujourd’hui, il y a des jeunes qui arrivent et qui ont énormément de qualité. Il y aura neuf représentants africains lors de la prochaine Coupe du Monde et le rôle du Sénégal est d’être toujours présent pour continuer à progresser et faire progresser le football local car nous en avons vraiment besoin. De par-là, j’interpelle le Président Augustin Senghor. Il y a vraiment à faire progresser le football local. Il en est certainement conscient. On doit avancer en donnant un peu plus de moyens aux clubs.

Justement, pourquoi les clubs sénégalais peinent à se qualifier pour les compétitions internationales ?

C’est en grande partie un problème financier. On ne peut pas lutter financièrement avec les clubs du Maghreb ou encore avec un club comme le TP Mazembe, le Horoya AC. Il faut trouver plus de sponsors. Les clubs sénégalais sont en manque d’infrastructures. Il faut trouver d’autres moyens de d’autres solutions.

D’où connaissez-vous Aliou Cissé ? Quelles sont vos relations avec lui ?

Je l’ai connu à Lille quand on était beaucoup plus jeunes.

Pour vous, qu’est-ce qui a manqué au Sénégal contre l’Angleterre ?

Je respecte toujours les choix du sélectionneur. Quand on est avec un groupe de 26 joueurs à la Coupe du Monde et qu’on affronte ce genre d’équipes comme les Pays-Bas ou encore l’Angleterre, la tâche est immensément difficile. À la place d’Aliou Cissé, je ne serais pas capable de faire mieux. Il a toute l’expérience et a fait des choix. C’est toujours facile de commenter. Au Sénégal, la pression est terrible et les gens ne s’en rendent pas compte. L’Angleterre n’est pas l’Equateur ou le Qatar, c’est l’une des plus grandes nations au monde. Je suis persuadé que le Sénégal n’était pas loin. Les Lions ont été loin d’être ridicules. Mais il y avait une grosse équipe en face. Les joueurs ont appris. Ça leur servira peut-être lors de la prochaine CAN et Coupe du Monde. En tout cas, je dis bravo à Aliou, je lui tire mon chapeau car il y a une nette progression. Le Sénégal est armé pour la CAN en Côte d’Ivoire.

Ne trouvez-vous pas l’équipe assez vieillissante ?

Comme je l’ai dit, le plus dur arrive. Il va falloir remplacer nos « stars ». Mais il y a des jeunes qui tapent à la porte, il y a des binationaux qui veulent jouer pour le Sénégal parce que c’est devenu une équipe très attractive. Ça aussi c’est l’impulsion d’Aliou Cissé. Certains joueurs comme Kalidou Koulibaly, Gana, même s’il est plus âgé, Sadio Mané peuvent encore faire une CAN et, pourquoi pas, une dernière Coupe du Monde. Néanmoins, il va falloir préparer l’avenir. C’est déjà commencé avec Iliman Ndiaye, Bamba Dieng ou encore Pathé Ciss. Il y a du réservoir. Il faudra juste leur donner du temps de jeu pour qu’ils gagnent plus d’expérience. Je n’ai aucun doute qu’ils prendront le relais.

Bamba Dieng a connu un été mouvementé à l’OM, maintenant ça va mieux…

C’était extrêmement difficile pour lui. Je l’ai vu il n’y a pas longtemps car à chaque fois qu’il vient au Sénégal, il passe à Diambars, ce que tout le monde ne fait pas. Cela a été une période extrêmement violente pour lui sur le plan psychologique. L’OM ne lui a pas fait de cadeau. Mais c’est formateur. En six mois, il a pris 5 ans d’expérience du haut niveau. Il a été bien conseillé. Il est très costaud sur le plan mental, c’est pour ça que je pense qu’il fera une belle carrière. Je n’ai pas eu la chance de le connaître ici en tant que joueur mais je sais que c’est un garçon fiable et très sérieux. La preuve en est que l’OM est en train de changer son fusil d’épaule. Ils se sont rendu compte d’avoir fait une erreur. Maintenant, ils vont tout faire pour le prolonger. Leurs rapports de force sont en train de s’inverser. C’est lui qui a maintenant les choses en main. C’est à lui de prendre les décisions qu’ils estiment meilleures. Chapeau à lui. Il a résisté à une tempête médiatique et à une pression énorme. Il a 22 ans et ce n’est pas facile de subir cela dans une première expérience en Europe. Il peut jouer n’importe où maintenant. Je pense qu’il va réussir une belle carrière. Il peut être la relève de Sadio Mané, même si ce n’est pas facile d’être haut niveau de Sadio.

