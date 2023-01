En six éditions du championnat d’Afrique des Nations réservé aux joueurs africains évoluant uniquement dans leurs championnats, le Sénégal a eu à participer à deux reprises seulement. Une en 2009, et une autre, deux ans plus tard, en 2011. Après une longue période de disette, les Lions Locaux seront enfin au rendez-vous, une troisième participation de leur histoire. Retour sur les deux précédentes.

CHAN 2009, une première participation et la meilleure performance

Créé en 2008, le championnat d’Afrique des Nations éligible pour les joueurs locaux, a été organisé pour la première fois en 2009. En terre ivoirienne, qui devient la première nation à abriter cette compétition dont l’objectif est de créer une vitrine pour les footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux une chance de s’exprimer au niveau international. Après l’étape des qualifications qui a regroupé 39 nations, les 7 sortent du lot. Dont le Sénégal qui a décroché son billet après avoir remporté le tournoi de l’Uemoa, joué à Bamako. À l’époque sous les commandements du regretté Joseph Koto, le Sénégal est logé dans le groupe du pays hôte en compagnie de la Zambie et de la Tanzanie. Les Lions locaux récolent cinq points à l’issue de phase de poules après avoir dominé d’entrée les Taifas Stars, sur la plus petite des marques (1-0), et enregistré deux autres matchs nuls, devant la Zambie (0-0) et la Côte d’Ivoire (0-0).

C’est le milieu de terrain Mamadou Baila Traoré, qui évoluait à l’époque sous les couleurs du Port qui était l’auteur du seul et l’unique but sénégalais en phase de groupes. Les Lions (5 points +1) terminent deuxième devant la Zambie (5 points + 3) et se qualifient logiquement en demi-finale. Ils croisent le Ghana vainqueur du groupe B. Face aux Black Stars, les protégés de Joseph Koto échouent à la séance des tirs au but. Après un résultat d’un but partout (1-1) à l’issue du temps réglementaire, le Ghana prend les dessus (7-6) après le tir arrêté de Vito Badiane. La médaille de bronze devient ainsi, le nouvel objectif des coéquipiers de Pape Leytir Ndiaye.

Contre les Chipolopolos, éliminés par la RD Congo (2-1), futur vainqueur, les Lions Locaux qui ont pourtant ouvert la marque par l’intermédiaire d’Alpha Oumar Sow après 24 minutes de jeu, subissent une remontée de la part des Zambiens qui ont trouvé les ressources nécessaires au retour des vestiaires. Ils égalisent à la 49e avant de prendre les devants à 15 minutes de la fin. Le score n’évoluera pas, les Sénégalais tombent et terminent quatrième. Leur meilleure performance dans l’histoire du Chan.

Les Joueurs convoqués au CHAN 2009

Gardiens de but : Mamadou Bâ (Jaraaf), Pape Latyr Ndiaye (US Ouakam), Biti Sy (JA)

: Bâ (Jaraaf), Pape Latyr Ndiaye (US Ouakam), Biti Sy (JA) Défenseurs : Sidy Ndiaye (Douanes), Mor Diouf (Douanes), Babacar Ndiour (Douanes), E. H Papy Mison Djilabodji (Saloum), Libasse Laye Diagne (Jaraaf)

: Sidy Ndiaye (Douanes), Mor Diouf (Douanes), Babacar Ndiour (Douanes), E. H Papy Mison Djilabodji (Saloum), Libasse Laye Diagne (Jaraaf) Milieux de terrain : Moustapha Diallo (Jaraaf), Mohamed Coly (HLM), Mamadou Baïla Traoré (Port), Vito Badiane (Douanes), Pape Maly Diamanka (Gorée), Yally Fall Guène (CNEPS), Karamba B. Y. Diallo (Douanes)

: Moustapha Diallo (Jaraaf), Mohamed Coly (HLM), Mamadou Baïla Traoré (Port), Vito Badiane (Douanes), Pape Maly Diamanka (Gorée), Yally Fall Guène (CNEPS), Karamba B. Y. Diallo (Douanes) Attaquants : Mourchid Iyane Ly (Linguère), El H. Sara Ndao (JA), Malick Fall (Douanes), M. Benjeloun Ndiaye (Xam Xam), Alpha Oumar Sow (Casa Sport), Amadou Fall Hane (Casa Sports), Mame Cheikh Diallo (Port), Moussa Dembélé (Linguère)

CHAN 2011, l’élimination précoce

La deuxième édition est marquée par la participation, pour la première fois de l’histoire, de 16 nations. Les qualifications se font uniquement à un seul tour. Et le Sénégal sans un véritable parcours périlleux retrouve le Chan. Toujours avec le regretté Joseph Koto à la tête de la sélection, le Sénégal dispose de Sierra Leone en qualifications (1-0; 01 tab 3-4) et participe au championnat d’Afrique des Nations, organisé au Soudan. Logés dans le groupe D en compagnie de la Tunisie, futur vainqueur, l’Angola et le Rwanda, les Lions, comme en 2009, démarrent par une victoire.

Ils dominent le Rwanda (0-2) grâce à des buts de Moustapha Kasse et de Mouhamed Niang Diop. Ils enchaînent avec un match nul et vierge (0-0) face aux Angolais. Alors qu’ils avaient besoin d’un point du nul pour passer au second tour, les joueurs de Joseph Koto en sortent avec une défaite destructrice (0-2) qui les renvoie directement au bercail. Avec quatre points au compteur, le Sénégal, devancé par les aigles de Carthage et les Angolais, termine 3e de son groupe par conséquent éliminé en phase de poules. Et la suite appartient à l’histoire.

Les Convoqués au CHAN 2011

Gardiens : Khadim Ndiaye, Ibrahima Diakhaté, Issa Ndiaye

Khadim Ndiaye, Ibrahima Diakhaté, Issa Ndiaye Défenseurs : Ferdinand Gomis, Mame Saher Thioune, Adiouma Gaye, Djiby Diaw Tireira, Ass Mandaw Sy, Mbaye Babacar Dia, Mame Assane Diagne.

Ferdinand Gomis, Mame Saher Thioune, Adiouma Gaye, Djiby Diaw Tireira, Ass Mandaw Sy, Mbaye Babacar Dia, Mame Assane Diagne. Milieux : Moustapha Kassé, Karamba Ben Yousseph Diallo, Dominigue Gomis, Issa Sarr

Attaquants : Amadou Fall Hanne, El Hadj Adama Mbaye, Serigne Cheikh S Diouck, Toumany Diedhiou, Mohamed Niang Diop, Yoro Lamine Ly, Pape Diop, Moussa Dembélé

wiwsport.com