Si plusieurs schémas sont entrain de se dessiner pour savoir qui des lutteurs affrontera Modou Lô pour un combat royal, Lac 2 s’est lui auto-désigné adversaire le plus à même de défier le roi des arènes avec qui il a fait match nul et perdu un combat par avertissement. Le puncheur du Walo ne veut surtout pas entendre parler du combat Boy Niang 2- Modou Lô et il a donné ses arguments.