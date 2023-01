La situation de Lys Mousset ne s’arrange pas à Bochum. Souvent reproché pour son manque de professionnalisme depuis son arrivée en Bundesliga, l’attaquant franco-sénégalais a été expulsé du camp d’entraînement d’hiver.

Thomas Letsch est passé à l’action en renvoyant Lys Mousset du camp d’entraînement. En effet l’avant-centre qui peine toujours à avoir des minutes avec son club était arrivé en retard pour l’entraînement des pros du VfL ce week-end et a donc commis une énième erreur selon ses dirigeants qui lui ouvrent désormais la porte à un départ selon Waz.de.

Lys Mousset (26 ans) quittera ainsi prochainement le camp d’entraînement en Andalousie et ne jouera plus pour le Revierklub. Cette décision a été prise ce lundi par les dirigeants du VfL autour de l’entraîneur Thomas Letsch et du directeur sportif Patrick Fabian. Mousset, qui est venu à Bochum cet été en tant qu’espoir de Sheffield United, s’est transformé peu à peu en un flop au VfL.

Wiwsport.com