Au terme des 9eme et 10eme rondes disputées hier mardi, au Relais sportif de Dakar, le Grand Maitre International (GMI) camerounais, Léopold Kouogueu, est toujours en tête du classement général. En cas de succès lors de la 11ème et ultime ronde prévue ce mardi, il sera sacré vainqueur du Grand tournoi de Dakar.

Avec 15 points au compteur, le GMI Léopold Kouogueu est désormais à une victoire de la cagnotte de 1.000.000 FCFA, mis en jeu par le promoteur Tamsir Barry. Même en cas de nul face au Sénégalais Mame Saïd Niang (6ème, 11 pts), il remporterait le tournoi. Ses poursuivants directs: Moussa Coulibaly (Mali) et Jean Marc Ndjofang (Cameroun) totalisent chacun 13 points. Moussa Coulibaly (Mali) et Jean Marc Ndjofang (Cameroun) affronteront respectivement les Sénégalais Mor Seck (11ème, 6 pts) et Ansou Ndiaye (12ème, 5 pts).

Pour rappel, le vainqueur touchera 1.00.000 FCFA, le 2ème 800.000 FCFA, le 3ème 600.000 FCFA, le 4ème 500.000 FCFA, le 5ème 400.000 FCFA, le 6ème 300.000F CFA, le 7ème 200.000 FCFA, le 8ème 150.000 FCFA, le 9ème 100.000 FCFA. Et, de la 10ème à la 12ème place, la prime s’élève à 80.000 FCFA pour chacun.

En cas d’égalité parfaite de points entre 2 joueurs ou plus, leurs primes seront totalisées et réparties de manière égalitaire entre les concernés.

