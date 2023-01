Depuis les vacances de Noël, le club de Pontevedra a confié n’avoir plus de nouvelles de son attaquant sénégalais Libasse Gueye qui s’était rendu au Sénégal. Deux semaines se sont écoulés et le club de Primera RFEF attend toujours de recevoir signe de vie de son attaquant.

Pontevedra lance un SOS pour son attaquant sénégalais de 19 ans. Héros du match du 2e tour de Coupe du roi remporté contre Tenerife le 21 décembre dernier grâce notamment à son doublé, Libasse Gueye est depuis introuvable selon elespanol.com. En effet l’attaquant sénégalais était parti dans son pays pour rendre visite à sa famille pendant les vacances de Noël mais n’est pas encore revenu et le club ne sait pas où il est.

Selon toujours le média espagnol, Libasse Gueye n’avait pas non plus repris l’entraînement avec ses coéquipiers le 29 décembre dernier pour préparer le match de 16es de finale de coupe du roi contre Majorque mercredi dernier. Orphelin de son numéro 12, Pontevedra avait d’ailleurs perdu 2-0 devant la formation de laLiga et s’était fait éliminé de la compétition.

Questionné sur le retour de Libasse Gueye, l’entraineur de Pontevedra Antonio Fernandez avait confié ne pas vouloir perdre de temps avec ce sujet. « Libasse n’est pas avec nous et je ne vais perdre de temps à me demander s’il est là ou non » a t’il brièvement répondu en conférence de presse. Pour le moment le club ne sait pas si le joueur sénégalais reviendra ou non.

