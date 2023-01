L’attaquant de Watford a publié un message sur les réseaux dans lequel il a exprimé son émotion après le grave accident qui s’est produit à Kaffrine dans la nuit du samedi à dimanche.

Le Sénégal est en deuil. Le Pays de la Terranga s’est réveillé sous le choc après un grave accident de la circulation qui s’est produite à Kaffrine, pendant la nuit du samedi à dimanche, et qui a fait au moins 40 morts et 75 blessés. Ce tragique évènement a eu lieu après que deux bus en transport commun – l’un venant de Dakar et l’autre de Tambacounda – se soient heurtés.

À cet effet, le Président de la République, Macky Sall, a d’ailleurs décrété trois jours de deuil national. D’autre part, plusieurs sportifs sénégalais se sont exprimés avec des messages pleins d’émotions et de soutien aux familles de victimes. Sur son compte Instagram, Ismaïla Sarr s’est notamment prononcé.

« Un réveil triste, un dimanche noir pour notre pays. J’apprends avec tristesse et consternation la disparition de dizaines de nos compatriotes suite à un accident sur la route de Kaffrine. Je m’associe à la douleur de toute une nation et présente mes condoléances aux familles des victimes. Que leurs âmes reposent en paix », a écrit l’international sénégalais de 24 ans.

