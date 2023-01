Gris Bordeaux se rend à l’évidence! Son adversaire Ama Baldé est blessé et ne pourra pas disputer leur combat de sitôt. Ainsi, le lutteur de l’écurie Fass est à la recherche d’un nouvel adversaire et promoteur pour revenir dans l’arène.

Sur sa page Facebook, Gris Bordeaux a partagé une vidéo où il a réagit à nouveau sur son combat contre Ama Baldé qui devait se tenir le 5 février prochain. « Je compatis à la douleur de mon adversaire à la suite de sa blessure musculaire en lui souhaitant un prompt rétablissement. Ama Baldé a une sérieuse blessure. J’en sais quelque chose puisque j’ai été victime de ce type de blessure lors de la préparation de mon combat contre Tyson. J’invite donc le CNG a prendre toutes les dispositions nécessaires face à cette situation inattendue » a déclaré celui qui est aussi le président des lutteurs en activité.

Alors que le report de ce combat devrait être annoncé officiellement par le CNG et le promoteur de Kadior Productions, Gris Bordeaux ne veut pas voir tous ses efforts consentis lors de la préparation partir en fumée. Il espére trouver un adversaire très bientôt. « Vous êtes sans savoir que mon combat avec Ama Baldé exige beaucoup de préparation sur tous les plans et jusqu’au moment où je vous parle je suis sous la pression de mon encadrement technique dont je salue la mobilisation et tous les efforts consentis sur moi (…) Toutefois, vu la gravité de la blessure de mon vis-à-vis qui risque de l’éloigner du sport au moins pendant 6mois et compte tenu des gros moyens que j’ai déployés pour la préparation de ce combat, j’ouvre la porte aux promoteurs et aux adversaires. Les propositions seront accueillies en toute responsabilité et avec professionnalisme ».

wiwsport.com