La sélection locale du Sénégal n’a pas réussi à se défaire de son homologue Nigérienne ce vendredi au complexe La Cigale de Tabarka, en Tunisie, à l’occasion de son premier match amical de sa dernière phase de préparation.

En prévision du championnat d’Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algerie, l’équipe nationale locale du Sénégal emmenée par Pape Thiaw a disputé son troisième match amical face au Niger, qui prendra également part à la 7e édition de cette compétition.

Cette rencontre qui s’est jouée non loin de leur camp en Tunusie à Tabarka, s’est soldée sur un score nul et vierge (0-0). Les coéquipiers de Moutarou Baldé ont mis beaucoup de rythme afin de déstabiliser la défense de leur adversaire, logé dans le groupe E avec le Cameroun et le Congo, mais sans succès. Les deux équipes se quittent ainsi sur un score de parité (0-0). Avant de rejoindre l’Algérie, lieu du CHAN, le Sénégal va disputer un second et dernier match amical de sa dernière phase de préparation ce lundi contre le Congo.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Le Senegal et le Niger se quittent sur un score de 0 but partout. Les lions poursuivront leur préparation ce 09 janvier 2023 face au Congo. #Preparation | #CHAN2022 pic.twitter.com/A19mZn3dbM — FSF (@Fsfofficielle) January 6, 2023

