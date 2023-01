Depuis le début du championnat féminin, le mythique club des Aigles de la Médina essaie tant bien que mal de se maintenir en D1. Avec un enchaînement de 3 défaites successives et 4 succès d’affilée lors de ces 7 dernières journées, le coach Mame Yoro Diop accuse les conditions difficiles dans lesquelles évolue son club.

Affiliée à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) depuis 1999, deux fois victorieux du championnat de la première division (D1), trois fois vainqueur de la Coupe du Sénégal (2010, 2006, 2005), la formation des Aigles de la Médina (Dakar) est en plein déclin..

Selon son entraîneur Mame Yoro Diop, l’une des raisons de la forte régression des Aigles de la Médina est l’absence de subvention, conduisant à la perte de joueuses au profit d’autres clubs. En début de saison, le club féminin médinois a perdu pratiquement 8 éléments.

Il s’agit de la meilleure buteuse de l’édition précédente, Korka Fall (13 buts), et Jeanne Coumba Niang, toutes les deux parties à Dakar Sacré- Cœur (DSC). Adama Diakhaté, Thérèse Ndour, Khady Fall et Awa Kanté sont allées monnayer leur talent dans l’équipe de Sirènes de Grand-Yoff. Quant à Aicha Fall et la gardienne Madeleine Tall, elles ont déposé leurs valises respectivement à l’US Parcelles Assainies (USPA) et AFA de Grand-Yoff. Du coup, cela fait 16 ans que l’équipe n’a plus gagné de trophée.

Le club légendaire, jadis pépinière de l’équipe nationale féminine sénégalaise (Marie Fall en Italie, Mamy Ndiaye en France, Maty Diop au Maroc, Marième Diop Yally, Mbayang Sow à Marseille, Mbayang Thiam ex-coach de l’USPA, l’attaquante de Dakar SC Korka Fall, etc…), fait face à beaucoup de difficultés d’ordres technique et financier.

Malgré toutes ces difficultés, « coach Yoro», comme l’appellent affectueusement ses joueuses, se dit prêt à tout pour ramener les Aigles de la Médina au top de leur forme. Au coaching du club depuis 1999, c’est un véritable cri du cœur que lance Mame Yoro Diop. Actuellement à la 5ème place au classement de D1 dominé par AFA de Grand-Yoff (18 pts+14), la formation des Aigles Médina (12 pts+1) reçoit Amazones de Grand- Yoff, samedi au stade municipal de Mbao.

Avec Stades