Interrogé sur la défaite de Balla Gaye 2, battu dimanche soir par Boy Niang 2, Eumeu Sène a vanté les mérites de son prochain adversaire. Pour lui, le lutteur de Guédiawaye était seulement dans un mauvais jour mais il reste et demeure un « champion ».

L’ancien roi des arènes a subi dimanche, la sixième défaite en 18 ans de carrière dans la lutte. Battu par Boy Niang 2 de l’écurie Pikine, Balla Gaye a été encensé par le chef de file de l’écurie Tay Shinger et prochain adversaire du roi de Guédiawaye. « Balla Gaye, je vais me répéter, il est un champion. Même s’il a été battu, cela n’enlèvera en rien son statut de champion. J’ai l’habitude de le lire, un champion n’est uniquement celui qui enchaîne les victoires non. C’est dans les durs moments qu’on reconnaît un vrai champion et Balla Gaye 2 en est un. Je me rappelle que, lors de notre affrontement, malgré sa défaite, il est venu vers moi pour me féliciter. Il a fait la même chose hier avec Boy Niang. C’est une marque de grandeur, de champion. Il est une bonne personne au-delà de tout. Je l’encourage à ne pas céder, il est encore jeune et il a public dernière », estime Eumeu Sène, au micro de nos confrères de Gaston productions.

Concernant son protégé, qui a enregistré une précieuse victoire face au patron de l’écurie Balla Gaye 1, Eumeu Sène félicite et invite Boy Niang à reste sur cette dynamique de victoire. « C’était un combat pour le public Pikinois, pour les supporters, les fans et amateurs, ce n’était pas uniquement pour Boy Niang raison pour laquelle nous nous sommes battus pour qu’il puisse remporter la victoire. Ce n’était donc pas un combat à perdre. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu nous avons réussi. On félicite Boy Niang pour son succès qui est aussi le nôtre. Je l’encourage à rester sur cette lancée, parce que le chemin est long. Nous sommes tous fiers de lui », ajoute le prochain adversaire de Balla Gaye 2.

wiwsport.com