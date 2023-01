Comme il fallait s’y attendre, Balla Gaye 2 et Boy Niang ont laissé une fortune au CNG, à l’issue de leur combat du dimanche 1er janvier 2023.

« Mon lutteur est délesté de 3.560.000 FCFA dont 760.000FCFA pour dépassement de temps de préparation mystique, 1.000.000FCFA pour introduction d’un miroir, 1.000.000 pour un autre dépassement de temps de préparation mystique », précise le manager de Boy Niang 2, Bourkhane Wade en l’occurrence.

Quant à Balla Gaye 2, on a déduit 2.460.000 FCFA de son reliquat au CNG. Et, entre autres griefs, il y a le dépassement du temps de préparation et l’autre dépassement après épuisement du temps de préparation mystique.

Il faut cependant préciser que les 200.000 FCFA déduits du reliquat et concernant l’assurance, sont comptabilisés dans ces sommes défalquées à chaque lutteur.

Les Arènes