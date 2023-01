Le Club turc du Besiktas Istanbul veut s’offrir gratuitement le milieu de terrain sénégalais Nampalys Mendy en fin de contrat dés l’ouverture du mercato hivernal (12 janvier) en Turquie.

Dans quelques jours , Nampalys Mendy pourrait rebondir dans un autre club européen. Devancé dans la hiérarchie à Leicester par Boubakary Soumaré, Wilfrid Ndidi ou encore Youri Tielemans, Nampalys Mendy se contente depuis plusieurs mois d’une place sur le banc des Foxes. Si la saison dernière il était le plus souvent absent sur la feuille de match, cette saison il profite des quelques minutes que lui offre Bredan Rodgers. Ce qui semble être une bonne chose, mais le champion d’Afrique doit être en mesure de jouer plus et même de prétendre à une place de titulaire.

Et Si en Angleterre cela semble compliqué, le milieu de terrain pourrait rallier la Turquie pour s’offrir plus de temps de jeu. En effet, le Besiktas Istanbul lui porte un grand intérêt dans ce mercato hivernal et veut le signer gratuit alors que son contrat avec Leicester se termine en fin de saison.

Ainsi selon Sozcu.com, Besiktas a fait de Mendy sa priorité dans cette fenêtre des transferts et n’attend que l’ouverture du mercato hivernal en Turquie ce 12 janvier pour entamer les négociations avec un plan bien défini. Les « Aigles Noirs » vont proposer à Leicester de payer son salaire de mi-saison sous forme de garantie pour qu’à la fin de la saison Nampalys Mendy puisse signer un nouveau contrat avec Besiktas en fonction de ses performances.

Outre cette étape, Besiktas a aussi attaqué le dossier des extra communautaires afin de faire place à son futur joueur. Toujours selon le média turc, le club a demandé à son défenseur Francisco Montero de se trouver un nouveau club. Besiktas a ainsi dors et déjà déroulé le tapis rouge à Nampalys Mendy.

Wiwport.com