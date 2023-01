« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’âge » ! Ainsi, le gardien de but du Stade de Reims, Yehvann Diouf s’est pourtant révélé à l’Europe dès ses 16 ans. Gardien titulaire de Reims avant la pause pour la Coupe du monde au Qatar, le Franco-sénégalais a pourtant failli échapper à l’élite française.

Les débuts et la formation à l’ESTAC

Natif de la région parisienne, Yehvann découvre le football au Champigny FC 94 avant de rejoindre l’US Créteil Lusitanos à l’âge de onze ans. Repéré par l’ESTAC, il rejoint en effet le club troyen où il effectuera l’ensemble de sa formation jusqu’à un titre en Gambardella en 2018. Décisif aux tirs au but face à Brest en demi-finale, il affronte alors Tours en finale. Une finale où il est d’ailleurs opposé à deux futurs coéquipiers sous le maillot stadiste, Sambou Sissoko et Enzo Valentim. Vainqueurs 2-1 face aux Tourangeaux, Yehvann Diouf et les Troyens soulèvent le trophée cette année-là. C’est d’ailleurs son ‘’plus beau souvenir jusque-là’’, confie-t-il.

Son talent avait pourtant excité au-delà des frontières françaises et notamment chez les plus grands d’Europe. A 16 ans, le portier rémois était déjà pisté par le Bayern Munich, la Juventus de Turin et Chelsea. Il était d’ailleurs proche de rejoindre les Blues en 2016. Le Franco-sénégalais construit son parcours petit à petit. Souvent titularisé dans les cages rémoises en Ligue 1 cette saison.

La confirmation en Ligue 1 avec Reims

A ce jour, il reste sur 8 apparitions dont 53% des matchs, le natif de Montreuil-sous-Bois monte en puissance. Au second rang dans la hiérarchie des gardiens de but du club français en début de saison, l’ancien troyen est indiscutable dans les cages depuis septembre dernier en enchaînant 8 rencontres de championnat avec un ratio de moins 1 but par rencontre (7 buts encaissés/8 matchs).

Debout sur son mètre 84’, Yehvann Diouf fait partie aujourd’hui des espoirs sénégalais au poste de gardien de but. Il talonne d’ailleurs le Parisien Donnarumma (83,33%) au classement des portiers ayant réalisé le plus d’arrêts, avec 82,93% d’arrêts. Symbole du renouveau rémois, le gardien a enregistré 50% de clean sheets cette saison, soit 4 en 8 apparitions. Les notes obtenues par Diouf sur MPG lors de cette 1ère partie de saison – une moyenne de 6,6 sur les 6 derniers matchs ! – l’attestent : il est la révélation du poste.

La carrière internationale

Bien qu’il soit aujourd’hui éligible pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal avec le statut de binational, Diouf compte pour autant une certaine expérience internationale avec les Bleuets. Il a régulièrement été appelé en sélections U18, U19 et U20 tricolores. En 2018, il dispute d’ailleurs le championnat d’Europe U19 et va, avec les Bleuets, jusqu’au dernier carré, finalement éliminés par l’Italie aux portes de la finale. Il reste sur pas moins de 19 sélections en tout dans les catégories jeunes de la France.

A l’heure où un débat sur la relève en équipe nationale du Sénégal se pose, le profil de Yehvann Diouf interpelle. Au sommet des tableaux de performances en Ligue 1 française, il s’affiche avec Mory Diaw comme l’un des candidats pour l’héritage d’Edouard Mendy ou encore d’Alfred Gomis. Pour l’instant, il faudra confirmer sous les couleurs rémoises cette saison. Et pourquoi ne pas espérer une première sélection dans la Tanière.

wiwsport