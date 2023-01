Watford, qui joue aux montagnes russes cette saison et qui n’avait plus gagné depuis trois matchs (2 défaites, un nul), a retrouvé des couleurs ce lundi 2 janvier. En déplacement sur la pelouse de Norwich dans le cadre de la 26e journée de Championship, les Hornets se sont très difficilement imposés sur la plus petite des marges (1-0).

S’ils ont été dominateurs, dans l’ensemble, les hommes de Slaven Bilić ont attendu les dernières minutes pour débloquer la situation. Et cela ne pouvait venir que des pieds de deux de leurs Africains. En effet, passeur décisif pour la 5e fois de la saison, le Sénégalais Ismaila Sarr a permis à l’Ivorien Issouf Vakoun Bayo de scorer (86e).

🇨🇴 Yáser Asprilla with a crucial 2nd-assist. Beautiful counter attack from Watford. Sarr with a crucial header in the build up,Yáser does great to control & get the pass out in front of Sarr who does amazing work to beat his man and place the perfect ball for the tap in for Bayo. pic.twitter.com/59XlloQJi7

— Gabriel (@GespinaVelosa) January 2, 2023