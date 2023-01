Invaincu depuis pratiquement deux mois, Sheffield United a failli tomber de haut sur la pelouse de QPR ce lundi soir (1-1). Mais Iliman Ndiaye et ses partenaires, longtemps écœurés par Seny Dieng, ont fini par décrocher le point du nul.

Queens Park Rangers manque de peu de débuter 2023 à chaud. Écrasé à domicile par Luton Town lors de son dernier match (0-3), QPR, qui restait sur deux matchs d’affilée sans victoire, a en effet longuement cru se reprendre lors de la réception de Sheffield United lundi soir à l’occasion de la 26e journée de Championship. Mais les Rangers ont été rejoints en toute fin de match.

Si l’attaquant international marocain Ilias Chair a ouvert le score après 11 minutes de jeu, QPR peut remercier son gardien international sénégalais, Seny Dieng, pour n’avoir pas sombré. Titulaire, comme toujours, le portier de 28 ans a longtemps écœuré les Blades, dont son compatriote, l’attaquant Iliman Ndiaye face à qui Dieng s’est imposé à plusieurs reprises dans cette rencontre. Mais le Champion d’Afrique s’est incliné au bout du bout devant John Egan qui arraché le nul pour Sheffield United.

Alors qu’il restait sur cinq victoires de rang, Sheffield United, 2e au classement avec 51 points, devra donc se contenter de ce point au Loftus Road Stadium. Cependant, les hommes de Paul Heckingbottom laissent Burnley s’envoler en tête avec désormais cinq points d’avance. De son côté, Queens Park Rangers manque cruellement l’occasion de se rapprocher des premières places. QPR reste en effet à la 12e position avec 36 points, mais à trois points seulement de la sixième place synonyme de Play-offs.

