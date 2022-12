Avant le coup d’envoi de DFCO – Laval lundi soir, Claude Seguin, Directeur de la jardinerie Sonofep, partenaire du DFCO, a remis à Zargo Touré le trophée de Joueur du mois de novembre !

Solide et efficace, le défenseur central dijonnais a récolté le plus de voix de la part des supporters lors de ce mois de novembre. Il devance Baptiste Reynet et Didier Ndong. « C’est une fierté de recevoir ce trophée. Cela récompense l’investissement de tout le monde. Je le partage avec tous mes coéquipiers et j’espère que cela nous aidera à atteindre nos objectifs sur cette deuxième partie de saison », a réagi Zargo Touré, heureux de cette distinction.

Pour rappel, l’international sénégalais a rejoint libre Dijon lors de l’été 2021 en provenance de la Turquie. Depuis, Zargo Touré apporte son expérience dans l’effectif dijonnais.

🏆 𝐙𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐞́ 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞́ ! @GozarZargo a reçu le trophée de Joueur du mois de novembre des mains de Claude Seguin, Directeur de la jardinerie Sonofep, partenaire du #DFCO ! Sa réaction ➡️ https://t.co/J50czVjyhY pic.twitter.com/XKYTgrVfJG — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 27, 2022

