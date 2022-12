Le Cameroun qui avait émis de sérieux doutes sur sa participation au prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en Algérie en raison des récentes tensions entre lui et le hôte de la compétition, va bel et bien disputer cette joute. Le Comité d’organisation, en collaboration avec la Confédération africaine de football, a mis fin aux spéculations.

Face à ces informations, le président du comité d’organisation du CHAN 2022 Rachid Oukali précise qu’aucun forfait n’est signalé par la CAF « Les informations ayant trait à un éventuel forfait de telle ou telle sélection ne sont que de simples rumeurs, car rien de cela ne nous a été communiqué par la Confédération africaine de football (CAF), organisatrice de l’événement. Mieux, les 17 sélections concernées, en plus de l’Algérie, ont envoyé leurs émissaires pour visiter leur lieu d’hébergement ainsi que les sites des entraînements et des rencontres officielles, avant d’envoyer les listes élargies de leurs joueurs et différents staffs », a déclaré le président du COL, lors d’une conférence de presse, tenue au stade Miloud-Hadefi ce lundi.

« Concernant le Cameroun, aucune décision officielle dans ce sens n’a été transmise à la CAF. Et puis, je ne pense pas qu’un pays footballistique comme le Cameroun, qui vient de participer au Mondial, opte pour une telle démarche qui l’expose à de lourdes sanctions de la part de l’instance footballistique continentale. Concernant l’Ouganda, tout a fini par rentrer dans l’ordre. La sélection de ce pays sera bel et bien présente au CHAN » a-t-il encore assuré

Liste des joueurs présélectionés pour prendre part à la préparation du TotalEnergies CHAN Algérie 2023. pic.twitter.com/GsMQWukmPB — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) December 10, 2022

