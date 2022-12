Hier en fin de soirée, Ama Baldé et Gris Bordeaux se sont retrouvés face à face en vue de leur combat programmé le 05 février 2023, à l’arène nationale. Et les deux lutteurs ne se sont pas caressé le dos. Le fils de Falaye Baldé, très confiant, estime que son adversaire n’a aucun moyen de le battre.

Lors de leur face-à-face, qui s’est tenu dans un restaurant de la place, Ama Baldé s’est passé des civilités, annonçant rapidement la couleur pour leur affrontement prévu le 05 février prochain. Pour le champion de Pikine, qui depuis 2018 n’a pas disputé de combat, trouve son duel contre le chef de file de l’écurie Fass comme une occasion pour rassurer ses fans qu’il est bien en forme.

Sans langue de bois, le fils de Falaye Baldé laisse croire qu’il est bien au-dessus de son adversaire et ne lui laissera aucune chance. «Je suis plus fort que Gris Bordeaux, tout le monde le sait ici. Et je vais le prouver le soir du 05 février. Certes, mon adversaire est un champion, mais il n’a pas les moyens de me terrasser« , déclare-t-il. De son côté, Gris Bordeaux n’a pas voulu céder à la provocation, très calme, le lutteur de Fass donne rendez-vous aux amateurs le soir du 05 février.

