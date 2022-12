Il a été nommé Homme du Match à deux reprises cette saison. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Prince Hally Gueye, 18 ans, fait partie des incontournables de l’effectif du Stade de Mbour. Au micro de wiwsport, il retrace son parcours, parle de ses ambitions et aborde le prochain match face à l’AS Pikine.

Pouvez-vous nous retracer votre parcours ?

On m’a formé à Khombole. J’ai été à Génération Foot de 2014 à 2016, puis à l’AS Pikine de 2017 à 2018 et CNEPS Ecellence et c’est en 2022 que je suis venu au Stade de Mbour. Je dispute ma deuxième saison.

D’où tenez vous cette passion pour le football ?

J’ai toujours voulu être gardien de but. C’est la seule formation que j’ai reçue. Mon père m’a raconté que c’est un ancien gardien de but, c’est normal que je suis ses pas. J’aime le football depuis tout petit.

Quelles sont les difficultés que vous avez eues à rencontrer ?

J’ai vécu des moments difficiles. Mais c’est plus lié au fait que j’ai été toujours numéro 2 dans les autres clubs donc il fallait de la patience pour pouvoir montrer mon talent. A la fin de la saison, je ne comptais souvent que 2 buts, une situation dur. Mais à force de persévérer, j’ai eu gain de cause. La saison passée, j’ai été titulaire tous les matchs, cette saison aussi.

Quels enseignements tirez-vous de ces moments difficiles ?

Cela m’a permis de comprendre qu’il ne faut jamais lâcher dans la vie. Il faut toujours continuer à travailler. Quand tu es en concurrence avec plusieurs personnes pour un poste, il faut toujours persévérer. Je suis fort sur mes lignes de but et j’ai un bon mental en plus de maîtriser le jeu au pied.

Stade de Mbour est sur une bonne lancée. Il se trouve à la 10e place avec 2 défaites en 9 matchs disputés. quels sont les objectifs du club et les tiens aussi pour cette année?

On fait un bon début de saison. L’objectif est de maintenir l’équipe en Ligue 1 et espérer une place pour le CHAN. J’espére aussi un contrat professionnel à l’étranger.

Pour la 10e journée, c’est un déplacement au stade Alassane Djiggo. Comment préparez-vous ce match ?

Ce sera bien de retrouver mon ancien club. Nous travaillons pour ce match comme tous les autres. Nous sommes dans une bonne dynamique donc nous espérons décrocher une victoire.

Comment est le nouveau coach, Cheikh Gueye ?

C’est un bon coach qui met en avant le travail. Il construit une bonne équipe et nous aide beaucoup sur le coté mental.

S’il y’avait des choses à changer dans le championnat local, que seraient-ils selon vous ?

Il faut vraiment aider les joueurs pour donner de la qualité au championnat. Je demanderai aux supporters aussi d’éviter la violence dans les stades pour donner une meilleure image de notre football.

Quel gardien de but vous inspire ?

Ter Stegen du FC Barcelone. Il a une bonne vision de jeu en plus d’un bon jeu au pied. Je le suis beaucoup d’ailleurs à cause de cela. Parce que de nos jours avec le football moderne, un gardien doit avoir une bonne maîtrise de cela.

Comment appréciez-vous les prestations d’Edouard Mendy durant la Coupe du Monde ?

Je pense qu’il a eu des hauts comme des bas durant cette coupe du monde. Un gardien de but a nécessairement besoin d’une confiance en soi et des matchs dans les jambes et mains. C’est un must have pour les grands rendez-vous. Je pense que ce sont des choses qui l’ont manqué durant cette compétition.

