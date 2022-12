Arrivé à Londres l’été dernier, Kalidou Koulibaly est déjà pisté par un grand club européen à savoir l’Inter Milan qui pourtant sait, qu’il sera compliqué de faire déménager le défenseur sénégalais.

A la veille de l’ouverture de la fenêtre des transferts, bon nombre de joueurs sénégalais sont dans les petits papiers des clubs européens désirant renforcer leur effectif. L’international sénégalais Kalidou Koulibaly est l’un d’entre eux. Et malgré qu’il soit recruté par Chelsea il ya quelques mois à l’été 2022 en provenance de Napoli pour 40 millions d’euros, le défenseur de 31 ans est déjà convoité pour un retour en Italie.

En effet selon calciomercato, c’est l’Inter qui en pince pour le défenseur de Chelsea et veut l’attirer à Milan pour se substituer à un éventuel départ de Milan Skriniar. Soucieux de la situation de son défenseur slovaque qui n’a toujours pas prolongé son contrat, le club Nerazzuri voudrait ainsi assurer ses arrières en s’offrant Kalidou Koulibaly au cas où Skriniar venait à quitter le club.

Autre argument de taille pour recruter cet hiver, l’Inter doit faire renter de l’argent. Le club doit vendre à hauteur de 60 millions d’euros d’ici le 30 juin pour pouvoir réinvestir sur d’autres joueurs. Dés lors de grands noms devront sûrement quitter le club. On parle notamment de Romeu Lukaku. Cependant si l’Inter venait à céder un joueur offensif comme l’attaquant belge, Koulibaly ne serait plus une priorité. L’objectif sera alors de renforcer l’attaque et de trouver ainsi un remplaçant type « poste pour poste ».

Du coté de Kalidou Koulibaly, un déménagement cet hiver n’est pas envisageable. La Premier League lui plait bien et même si depuis l’arrivé de Graham Potter à la tête des Blues , Koulibaly alterne le bon et le moins bon, il est heureux à Chelsea et se sent bien dans le championnat le plus difficile du monde. Ajouté à cela son salaire de 18 millions d’euros bruts par saison et son contrat qui court jusqu’en 2026 sont des éléments non négligeable qui confortent le capitaine des Lions du Sénégal dans sa décision de vouloir rester à Londres pour de nombreuses saisons.

L’Inter a par ailleurs d’autres alternatives pour pallier à un échec dans le dossier Koulibaly. Les dirigeants Nerazzuri souhaiteraient alors miser sur le défenseur l’Atalanta Girorgio Scalvini ou encore Chris Smalling dont le contrat expire en juin prochain avec l’AS Rome.

Wiwsport.com