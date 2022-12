Alors que Edouard et Chelsea peinent à trouver un consensus concernant la prolongation de contrat du portier sénégalais, d’autres formations gardent un œil attentif sur le dossier. Il s’agit de deux pensionnaires de Ligue 1 et une du côté de l’Italie.

L’actuelle situation d’Edouard Mendy, 30 ans, confronté à une baisse de son temps de jeu, depuis la venue de Graham Potter qui a décidé de redistribuer les cartes de la concurrence entre lui et Kepa Arrizabalaga et un refus de prolongation de son contrat, a poussé à plusieurs clubs à se signaler. Du coup, un départ pourrait venir à l’ordre du jour dans les prochaines semaines. Et un retour en Ligue 1 où il évoluait sous les couleurs du Stade Rennais, est évoqué.

En effet, selon le journal anglais, The Sun, Nice et l’AS Monaco réfléchiraient à la possibilité de recruter le Lion champion d’Afrique avec le Sénégal et élu meilleur gardien de but au monde à l’issue de sa saison monstrueuse de 2021-2022. La même source nous apprend également qu’au même titre que les deux équipes de Ligue 1, l’AC Milan surveille la situation Edouard Mendy, sous contrat jusqu’en juin 2025, dont sa valeur est estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

wiwsport.com