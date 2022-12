Les Lions Locaux ont été battus sur la plus petite des marques par le Maroc (1-0), lors de leur deuxième match de préparation pour le prochain championnat d’Afrique, joué à huis ce mercredi au complexe Mohammed VI de Rabat.

C’est à l’abri des regards, sur la pelouse du complexe Mohammed VI que le Sénégal et le Maroc s’affrontaient cet après-midi en match amical en vue du championnat d’Afrique des nations, Algérie 2023. Pour cette rencontre, le sélectionneur national, Pape Thiaw a radicalement changé son onze de départ par rapport au dernier match contre l’Algérie. Seuls l’attaquant Raymond Dieme Ndour et le milieu de terrain Lamine Camara ont été reconduits. Les remplaçants qui étaient au commande n’ont pas réussi à enregistrer un résultat positif face à la formation marocaine qui s’est imposée sur le score d’un but à zéro (1-0).

Après avoir fait un match nul contre les Algériens à Alger (2-2) samedi dernier, les partenaires de Moutarou Baldé terminent leur deuxième phase de préparation pour le CHAN sur un revers contre l’équipe la plus titrée de cette compétition ex æquo avec la République démocratique du Congo (2 trophées). La délégation sénégalaise attendue demain au Sénégal va continuer sa préparation en régime interne avant de s’envoler vers le pays hôte l’Algérie pour les besoins de la septième édition du championnat d’Afrique qui se jouera du 13 janvier au 4 février 2023. Rappelons que les Lions Locaux qui partagent leur groupe avec la RDC et la Côte d’Ivoire feront leur entrée en lice face aux Ivoiriens le 14 janvier prochain.

