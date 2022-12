La 22e édition de la Coupe du monde a pris fin ce dimanche 18 décembre 2022 avec le sacre de l’Argentine. Ce dernier a pourtant été battu d’entrée donnant des signes d’une compétition qui fera sauter plus d’un. Les compteurs ont sonné et des records ont été battus. Qatar 2022 est entré dans l’histoire ! Des rencontres inoubliables et historiques !

La première note historique de cette compétition est la défaite du Qatar face à l’Equateur. C’est une première de voir le pays hôte perdre son premier match. En effet, les qataris n’auront pas réussi à enregistrer une seule victoire. Ils totalisent 7 buts encaissés et un seul inscrit contre le Sénégal. C’est le pire bilan pour un pays hôte de la coupe du monde.

L’exploit du premier tour est sans doute la victoire de l’Arabie Saoudite qui a renversé l’Argentine (2-1). Retenons que cette victoire n’est pas historique même s’il ne faut jamais oublier que grace à elle, le roi Salmane de l’Arabie Saoudie a déclaré le jour suivant férié. L’Argentine en a fait de même pour accueillir les Champions du Monde ce mardi.

L’inoubliable, c’est sans doute la qualification du Maroc en demi-finale, une première pour le continent africain. Les Lions de l’Atlas ont fait mieux que le Ghana en 2010, le Cameroun en 1990 et le Sénégal en 2002. Tous ces pays cités se sont arrêtés en quart de finale. Pour sa sixième participation à la coupe du monde, les Marocains ont enchaîné 5 matchs sans perdre. Cumulé avec l’édition 2022, ils comptent 6 matchs sans défaite. C’est aussi historique pour le continent.

Le record de buts inscrits est battu !

2,63 buts ont été inscrits par match, c’est le ratio calculé lors de cette 22e édition avec 172 buts marqués en 64 matchs. À ce jour, il n’y a jamais eu plus de 171 buts marqués en une édition de la Coupe du monde. C’est arrivé à deux reprises : en 1998 et en 2014. Au Qatar, la plus large victoire est à mettre à l’actif de l’Espagne avec un succès inaugural 7-0 sur le Costa Rica. Le match le plus prolifique de la compétition a aussi eu lieu au début du tournoi, quand l’Angleterre a surclassé la République islamique d’Iran (6-2). Jamais une équipe n’avait autant marqué en coupe du monde depuis 2001 à nos jours.

La France est le meilleur artificier avec 16 buts en 7 matchs joués suivi de l’Argentine avec 15 buts avec le même nombre de matchs joués. L’Angleterre boucle le podium avec 13 buts en 5 matchs. Notons que le Sénégal n’a fait tremblé les filets qu’à 5 reprises en 4 matchs joués, il se trouve à la 11e place de meme que le Japon, la Suisse, la Serbie (3 matchs), le Ghana (3 matchs) et la République de Corée.

Un record qui ne tardera pas sans doute à disparaître avec l’édition 2026 qui sera disputée entre 48 participants.

Messi, Ronaldo, Mbappé… Tous ont écrit leurs noms dans Qatar 2022 !

Il fallait être vraiment tenace pour ne pas supporter Lionel Messi durant cette coupe du monde. Son sacre a été célébré partout dans le monde parce qu’il ne manquait plus que ce trophée au riche palmarès du meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022. Messi, déjà septuple ballon d’or, s’illustre encore dans l’histoire des plus grands avec Pelé, Maradonna. Notons qu’en disputant la finale, il compte 26 matchs disputés en 5 participations et devient ainsi le détenteur du plus grand nombre de matchs jouées dans cette compétition, 21 pour Maradona. Il compte aussi au total 13 buts inscrits contre 12 pour Pelé.

Si le record de buts a été battu c’est aussi grâce aux finalistes et à la bonne forme de leurs joueurs. La France et l’Argentine se partagent les 3 premières places du classement des meilleurs buteurs : Mbappé 8 buts, Messi 7 buts, Giroud et Alvares, chacun 4 buts. Pour revoir une telle statistique, il faut remonter en 2002 avec Ronaldo. Toutefois, il faudra encore se battre pour battre le record de 13 buts inscrits en une seule édition par le français Just Fontaine en 1958.

Grâce à son penalty inscrit face au Ghana lors du premier match au Qatar, le Portugais Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à inscrire un but lors de cinq éditions (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Son seul but de la compétition qui vient de finir.

Penaltys

Le premier but de la compétition a été inscrit sur penalty. C’est d’ailleurs le seul qui n’a pas été fortement critiqué. Pour le reste de l’histoire de la Coupe du Monde, tout n’a pas été de tout repos entre les joueurs, les staffs techniques et les arbitres. Notamment lors des matchs à élimination directe. Nous y reviendrons…

Lors des huitièmes de finale, deux se sont terminées en série de pénaltys : Japon v Croatie et Maroc v Espagne. En quarts de finale aussi les Croates ont décroché leur qualification dans ce scénario face au Brésil. L’Argentine aussi face aux Pays-Bas, en plus de la finale entre Francais et Argentins. On en compte donc 5.

Sur le fil, on compte 23 penaltys sifflés au cours des 64 matchs. Au total 5 penaltys ont été arrêtés et 17 inscrits. Le seul non cadré est celui de Harry Kane face à la France en quart de finale. Le Sénégal compte un seul penalty réussi par Ismaila Sarr lors du dernier match de poule face à l’Equateur.

Lionel Messi a tiré le plus de penaltys (5) dont 4 réussis. Avant l’Argentine en 2022, seules deux équipes avaient obtenu 4 penaltys lors d’une édition de la Coupe du monde : les Pays-Bas en 1978 et le Portugal en 1966.

wiwsport.com