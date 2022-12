De retour avec son club depuis quelques jours, Pape Matar Sarr a repris les entraînements avec Tottenham. Le jeune milieu de terrain sénégalais a même pris part au match amical victorieux face à Peterborough (3-1).

C’est la deuxième rentrée pour Pape Matar Sarr à Tottenham après le début de saison, l’été dernier. Le jeune milieu de terrain des Lions qui vient de rentrer de la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Sénégal. L’ancien messin a retrouvé les siens en préparation pour la reprise de la Premier League qui revient dans une semaine sur les prés d’Angleterre.

Sans temps de jeu jusque-là avec l’équipe d’Antonio Conté, Pape Matar Sarr a pourtant pris part à la rencontre amicale de la formation londonienne face à Peterborough (3-1) où il a joué une vingtaine de minutes, il y a quelques jours. Toutefois, il est encore souvent envoyé avec les U21 des Spurs pour le maintien de sa forme et ainsi renforcer la réserve. Et à l’en croire, Paratici (DS Tottenham), le Sénégalais pourrait gagner plus de temps de jeu en deuxième partie de saison ou être envoyé en prêt pour la compétition.

wiwsport.com